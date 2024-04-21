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Kilis'te Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kilis'te, hafif ticari aracın kaldırımda duran yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bir kişi hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Kilis'te, hafif ticari aracın kaldırımda duran yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.İ.Ö. yönetimindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, Ş.R. ile 79 MA 5895 plakalı motosiklette bulunan C.H.E. ve F.H.E'ye çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.R. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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