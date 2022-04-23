Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 1'i çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 1'i çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elbeyli ilçesine bağlı Kalbursaat Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Güngör (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık,  Afad, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, su kanalına giren araç ve içerisindekileri çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tuncay Güngör ile Hedik Güngör (43), Dilan Güngör (20), Suna Nur Güngör'ün (9) boğularak yaşamını yitirdiği, Zekiye Algan (44), Gülistan Akbaş (21) ve 1 yaşındaki  İbrahim Akbaş'ın ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Jandarma, Tragger, AFAD, Kaza, Güncel, Haberler

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