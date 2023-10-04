Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilal Habeş Mahallesi Egemenlik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.A. yönetimindeki 79 AAC 539 plakalı hafif ticari araç ile A.Ç. idarisindeki 79 AE 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç. ve motosiklet yolcu olan E.M., ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS