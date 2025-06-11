Kilis'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

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Kilis'te meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

M.M. idaresindeki 06 CJJ 395 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü ile beraberindeki F.M, A.M. ve E.M. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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