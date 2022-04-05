Kilis'te "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te 'Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri' kuruldu

Kilis'te, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak için "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

KİLİS (AA) - Kilis'te, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak için "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

Kilis Afad'dan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Kilis'te, "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi" kurulduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 55 güvenlik korucusu ile 6 rütbeli personele eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet ve acil durum hallerinde etkin müdahale ve hızlı iyileştirme yapılabilmesi için afetler öncesinde planlama, tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren Afad, terörle mücadelede büyük kahramanlık ve başarı gösteren güvenlik korucularını da eğitime aldı. Kilis AFAD eğitmenleri tarafından İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 55 güvenlik korucusu ile 6 rütbeli personele afet farkındalık, etik değerler ve çadır kurma eğitimleri verildi."

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Güvenlik Korucusu, Kilis, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title