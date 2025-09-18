Haberler

Kilis'te Güvenli Tarım ve Trafik Projesi Kapsamında Eğitimler Düzenlendi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 'Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi' kapsamında 22 traktör sürücüsüne güvenli traktör kullanımı eğitimi vererek, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 22 sürücüye güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 22 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.

Bilgilendirme amacıyla broşür dağıtan ekipler, 21 traktör römorkuna reflektör taktı.

Kent genelinde traktör ve tarım aletleri kullanıcılarına yönelik trafik eğitimleri devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
