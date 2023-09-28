Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 673 şahıs ile 172 araç sorgulandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güven ve huzur uygulamasında 673 şahıs ile 172 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 11 araca 41 bin 236 TL para cezası kesildi ve 3 araç trafikten men edildi.

Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 673 şahıs ile 172 araç sorgulanırken, 11 araca 41 bin 236 TL para cezası kesildi 3 araç trafikten men edildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulamasını hız kesmeden devam ediyor. Genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 10 yaya devriye olmak üzere toplam 20 farklı noktada uygulama yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda 673 şahıs ile 172 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamaların ardından 11 araca toplam 41 bin 236 TL trafik cezası kesilirken 3 araç trafikten men edildi.

Kentte, benzer denetimlerin ve okul önlerinde belirli noktalarda uygulamaların daha da sıkılaştırıldığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu söyleyen araç sürücüsü, " Kent genelinde denetimleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Ekiplerden Allah razı olsun çünkü şehir içerisinde her türlü insan var. İyi ve kötüyü ayırt etmek çok zor işime giderken aklım çocuklarda kalmıyor ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS