Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan devriye faaliyetleri sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Yakalanan 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılan devriye faaliyetleri sonucunda Beşiriye ve Turanlı köyleri mülki sınırları içerisinde göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu J.A, M.A, R.A, Ö.Ş. ve Ş.H. ile beraberindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylarda kullanılan araç ve cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.