Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı. İlgili emniyet birimleri, kentteki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce kent girişinde yapılan kontrollerde kimliği olmayan 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.