Kilis'te Genç Çiftin Lavanta Bahçesi Hasat Zamanı

Kilis'te genç bir çift tarafından oluşturulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Kilisli kadın girişimci Kübra Nur Mercimek, 3 yıl önce eşinin de desteğiyle ilgi duyduğu lavanta üzerine çeşitli araştırmalar yaparak 10 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturdu. Mercimek, bahçesinde yetiştirdiği lavantaları hasat etmeye başladı.

Kübra Nur Mercimek, AA muhabirine, lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, elde ettiği sabun, lavanta yağı ve şerbetini kendi markasıyla pazarladıklarını ifade etti.

"Lavanta bahçemizi önümüzdeki yıl büyütmeyi hedefliyoruz." diyen Mercimek, sosyal medya hesapları ve çevresindekilerin aracılığıyla ürünlerini sattıklarını dile getirdi.

Mercimek, ürünlerini kullanan kişilerden güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, zaman zaman ise bahçelerini merak eden vatandaşları da ağırladıklarını söyledi.

Eşi Selim Mercimek ise lavantada üçüncü hasadı yaptıklarını belirterek, "Eşimin hayalini gerçekleştirmek için lavanta yetiştirmeye karar verdik. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltemizin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.