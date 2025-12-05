Haberler

'Kilis Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer' söyleşisi düzenlendi
Güncelleme:
Kilis'te, Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde 'Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer' söyleşisi gerçekleştirildi. Programda Kilis mutfağı hakkında bilgilendirme yapıldı ve gastronomi öğrencileri arasında yemek yarışmasına ödüller verildi.

Kilis'te, "Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer" söyleşisi gerçekleştirildi.

Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kilis mutfağı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Abdülmecit Aydemir, öğrencilerin gastronomi, toplumsal sorumluluk ve kariyer gelişimleri açısından bu programı hazırladıklarını söyledi.

Konuşmacılardan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Seraceddin Gürbüz, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun göz bebeği Kilis'te bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Şef Mustafa Gültekin ise gastronomide geleneksel lezzetleri modern gastronomi ile birleştirdiklerini belirtti.

Söyleşi, gastronomi bölümü öğrencileri arasında düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile son buldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
