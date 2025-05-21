Kilis'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Kilis'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
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Kilis'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde 30 okuldan yaklaşık 900 öğrenci, yakan top, mendil kapmaca, ip atlama ve sek sek gibi oyunlar oynayarak eğlendi. Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, bu tür etkinliklerin kültür aktarımına katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Kilis'te öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 30 okulda öğrenciler şenlik kapsamında çeşitli oyunlar oynadı.

Şenlikte "yakan top", "mendil kapmaca", "ip atlama" ve "sek sek" oyunları oynayan çocuklar hem yarıştı hem de gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Çocuklarımız ata oyunlarını oynayarak tekrarlamış oluyorlar. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarırken bir taraftan da dijital ve kapalı ortamlardaki hareketsiz yaşamlarını harekete ve neşeye dönüştürmüş oluyoruz." dedi.

Altay, 30 okulda yaklaşık 900 öğrencinin şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalara katıldığını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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