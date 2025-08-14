Kilis'te Geleceğin Yıldızları Yaz Kampı Düzenlendi

Kilis'te Geleceğin Yıldızları Yaz Kampı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yapılan 'Geleceğin Yıldızları Yaz Kampı' projesinde öğrencilere ilk yardım ve doğada çadır kurma eğitimi verildi. 60 öğrencinin katıldığı kampta, kalp masajı ve acil durum müdahaleleri gibi ilk yardım teknikleri öğretildi.

Kilis'te "Geleceğin Yıldızları Yaz Kampı" projesi kapsamında bir araya gelen öğrencilere, ilk yardım ve doğada çadır kurma eğitimi verildi.

Kilis Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi'nde kamp organize edildi.

Kampta buluşan 60 öğrenciye, temel ilk yardım ve çadır kurulumu hakkında eğitim verildi.

İlk yardım eğitmeni Zeynep Koyuncu, öğrencilere kalp masajı ve Heimlich manevrası gibi uygulamalı ilk yardım tekniklerini aktardı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Turfanda, AA muhabirine, proje kapsamında öğrencilerin yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür, sanat ve eğitim içerikli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 500 öğrenciye ulaştıklarını belirten Turfanda, "Projede yaz okulları, sportif ve kültürel etkinlikler var. Öğrencileri bölgedeki kültürel alanlarda gezdiriyoruz, kitap okuma saatleri düzenliyoruz. İsteyen öğrencilere futbol ve yüzme kursları sunuyoruz, doğa yürüyüşleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ece Özdemir de ilk yardım eğitimi kapsamında kalp masajını öğrendiklerini dile getirerek, "Yolda hareketsiz gördüğümüz bir kişiye nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik. Öğrendiklerimizin gelecekte faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Projeyle hem doğada kamp yapmayı hem de ilk yardım bilgisi edinmeyi deneyimlediklerini ifade eden öğrenci Esra Bayramoğlu ise "Gerekli durumlarda çadır kurmayı ve bir kişinin boğazına bir şey kaçtığında neler yapabileceğimi öğrendim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.