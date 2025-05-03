Kilis'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Kilis'te İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

Kilis MÜSİAD İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, STK'ler ve hayırseverler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan, kermesten elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirten Hürcan, emeği geçenlere teşekkür etti.