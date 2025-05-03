Kilis'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Kilis'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis MÜSİAD tarafından düzenlenen kermeste, Gazze'ye yardım amaçlı ürünler satışa sunuldu. Elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

Kilis'te İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

Kilis MÜSİAD İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, STK'ler ve hayırseverler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan, kermesten elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirten Hürcan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.