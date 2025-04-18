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Kilis'te Gazze Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Kilis'teki okullarda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi. Okullarda resim sergileri ve bağış kermesleri yapıldı, ayrıca Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis'teki okullarda, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlara dikkat çekmek adına Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Okullarda Gazze'deki resim sergileri ve kermesler düzenlendi.

Hafta kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Daha sonra okullarda yararı Gazze'ye gönderilmek üzere kermesler yapıldı.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen kermese, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da katıldı.

Stantları gezip öğrencilerle sohbet eden Altay ve beraberindekiler bağışta bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Altay, gazetecilere, Gazze Haftası'nda kermes ve çeşitli etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri her yönüyle yetiştirme gayreti içerisinde hareket ettiklerini belirten Altay, "Bu maksatla Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bu haftayı 'İnsanlık Dayanışması Gazze' sloganıyla çeşitli etkinliklerle destekliyoruz. Gazze'deki zulme dikkat çekme istiyoruz." dedi.

Gazze'deki dramın bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Altay, kermeslere katkı sunan velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ile ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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