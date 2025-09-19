Kilis'te Gaziler Günü Törenle Kutlandı

KİLİS'te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Piyade Teğmen Kürşat İpek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Törene; Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Tuğa General Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.