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Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan gazilerin Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşüyle başladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Piyade Üsteğmen Ayhan Yılmaz'ın konuşması ve şiirlerin okunmasıyla etkinlik sona erdi. Törene, yerel yöneticiler ve güvenlik güçleri de katıldı.

KİLİS'te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Meydanda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Piyade Üsteğmen Ayhan Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Törene; Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Albay Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Korkmaz, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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