Kilis'te freni patlayan su tankeri 3 araca çarptı

Kilis'te freni patlayan su tankerinin çarptığı 3 araçta hasar oluştu.

Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde M.U'nun kullandığı 79 AC 608 plakalı su tankeri, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı.

Su tankerinin çarptığı H.Ş. idaresindeki 38 FV 192 plakalı minibüs, A.S.D'nin kullandığı 27 AJU 913 plakalı otomobil ile H.T. yönetimindeki 27 RV 023 plakalı hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Minibüs sürücüsü H.Ş, "Işıklarda beklerken birden tanker arkadan hızlı bir şekilde bize çarptı. Çok korktuk, yaralı yok ancak aracımızda hasar çok." dedi.