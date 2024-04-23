Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.F.C'yi 7 Aralık Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.