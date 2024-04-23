Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.F.C'yi 7 Aralık Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.