Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "konutta silahla yağma" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S'yi merkeze bağlı Akçabağlar Köyü'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.