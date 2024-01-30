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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin merkeze bağlı Beşikkaya Köyü'nde bulunduğu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Yargı Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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