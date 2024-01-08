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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli firari hükümlü Duruca Köyü'nde yakalandı. Hükümlünün uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan arandığı belirlendi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş. isimli hükümlü merkeze bağlı Duruca Köyünde yakalandı.

M.Ş'nin yapılan sorgulamasında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 1 yıl 13 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Duruca Kilis Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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