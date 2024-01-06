Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu ziyaretine gelen F.A'nın nizamiye girişinde yapılan sorgulamasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu ziyaretine gelen F.A'nın nizamiye girişinde yapılan sorgulamasında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan arandığı tespit edildi.
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.