Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Müslüman Bey Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalanan S.C. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.