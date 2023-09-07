Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda, hırsızlık ve kaçma suçlarından aranan bir hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yol kontrol noktasında yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık yapan hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan Ü.A. isimli şahıs, bugün Küplüce Köyünde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Yakalanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel