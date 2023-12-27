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Kilis'te firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kilis'te 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan hükümlü E.H. Küplücü kontrol noktasında JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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