Haberler

Kilis'te Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Kilis'te Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde gerçekleşen Filistin farkındalık etkinlikleri kapsamında Kilis'teki okullarda programlar düzenlendi. Etkinliklerde barış, kardeşlik ve insani değerler vurgulandı.

Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Kilis'teki okullarda programlar düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerde kardeşlik, dayanışma, barış ve insani değerlerin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, "Etkinliklerin amacının yalnızca bilgi kazandırmak değil, öğrencilerin vicdan, adalet ve insan olmanın sorumluluğu gibi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında Filistin halkına yönelik duyarlılığı artırmak istediklerini vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan erdem, değer ve eylem anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Ateşkesin hemen ardından! Trump'ın sağ kolu soluğu komşuda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik ameliyat Brezilyalı fenomeni hayattan kopardı

Estetik ameliyat ünlü fenomeni hayattan kopardı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.