Kilis'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hüküm giyen firari yakalandı
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Kilis'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.E.C. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
KİLİS'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.E.C. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari İ.E.C.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresini belirlediği İ.E.C.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Firari İ.E.C., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel