Kilis'te "Evlilik Kredisi"ne başvuranların eğitimleri sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin eğitimleri Kilis'te sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu'nca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, Kilis'te de başvurular yapılmaya başlandı.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kentte, 2025 Aile Yılı'nda evlilik kredisi onaylanan çiftlere, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitimler veriliyor.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin evliliğe teşvik anlamında kıymetli olduğunu vurguladı.

Gençlere, evlilik öncesi süreçlerde eğitim verildiğini belirten Çelik, "2025 Aile Yılı kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile beraber, özellikler 18-29 yaş aralığındaki gençlerimize bakanlığımızın sunmuş olduğu önemli bir projeyi hayata geçirdik. Aile Akademimizde evlenecek ve kredisi onaylanmış gençlerimize evlilik öncesi eğitimler veriyoruz. Çiftlerimiz evlendikten sonra da evlilik sonrası eğitimlerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Krediye başvuran 50'ye yakın çiftin kredisinin onaylandığını aktaran Çelik, "40 çiftimizin eğitimlerini tamamladık. Geriye kalan yaklaşık 10 çiftimizin de eğitimleri sürüyor." diye konuştu.

Evlilik kredisine başvuran ve eğitimlere başlayan Furkan Kurtoğlu ve Hacer Tatlıcı çifti, verilen desteğin maddi olarak kendilerini rahatlattığını, eğitimlerin de sağlam bir evlilik kurma yolunda çok faydalı olduğunu ifade ettiler.

Çift, desteklerinden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti ve 15 Mayıs'ta evlenecekleri için mutlu olduklarını belirttiler.