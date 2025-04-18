Kilis'te Evlenecek Çiftlere Aile Akademisi Eğitimleri Devam Ediyor

Kilis'te evlenecek çiftlere yönelik aile akademisi eğitimleri devam ediyor

KİLİS - Kilis'te açılan Aile Akademisi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik eğitimler devam ediyor.

Kilis'te açılan Aile Akademisi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çağlan ve İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik'in de katılım sağladığı eğitimlerde, genç çiftler hem bilgi ediniyor hem de maddi destek imkanlarından faydalanıyor.

Yaklaşan nikah tarihleri 15 Mayıs olan Furkan Kurtoğlu ve Hacer Tatlıcı çifti de Aile Akademisi'ndeki eğitimlerine devam eden isimler arasında yer alıyor. Eğitimlerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten Furkan Kurtoğlu, "Evlilik öncesi başvurduğumuz bu akademinin evliliğimiz ve sonrasındaki süreç için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hem maddi hem de manevi anlamda bize destek oluyor" dedi.

Kurtoğlu, "Eğitimlerimize başladık, evlendikten sonra da devam edeceğiz. Bu anlamda hem bakanlığımıza hem de Kilis Valisi Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak Aile Akademisi'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından öğrendiklerini ve kredi desteği sayesinde mobilya ile beyaz eşya gibi temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceklerini söyledi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik ise 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında evlenecek gençleri desteklemeye yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Çelik, "Özellikle 18-29 yaş arası evlenecek gençlerimize yönelik önemli bir projeyi uygulamaya aldık. Bu projeyi ilimizde Aile Akademisi aracılığıyla yürütüyoruz. Kredisi onaylanan gençlerimize evlilik öncesi eğitimlerini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Nikah sonrası da evlilik sonrası eğitimlerimiz sürecek. Bu süreçte bizlere destek olan, akademinin tadilat ve tefrişatında katkı sunan Valimiz Tahir Şahin'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çelik, açıklamasının sonunda ise "İnşallah sağlıklı ailelerle güçlü toplum ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.