Kilis'te evlenecek 15 çifte düğün salonu desteği verilecek

Kilis'te evlenecek 15 çifte düğün salonu desteği verilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Kilis'te evlilik hazırlığındaki 15 çifte düğün salonu desteği verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Kilis'te evlilik hazırlığındaki 15 çifte düğün salonu desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle desteklenmesi amacıyla Kilis'te çeşitli proje ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, evlilik hazırlığındaki çiftler için kentte faaliyet gösteren bir düğün salonuyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Kilis'te evlilik hazırlığı yapan 15 çiftin düğününde salon ve diğer hizmetler için ücret alınmayacak.

Düğün salonu işletmecisi Mehmet Aykanat, gazetecilere, bu önemli yılın ruhuna yakışır bir adım atmak istediklerini söyledi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları için mutlu olduğunu anlatan Aykanat, çalışmayla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da düğün salonu sahibine örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Protokol imza törenine, Vali Yardımcısı Okan Dağlı da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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