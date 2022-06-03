Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk öldü - Haberler

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Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Aşit Mahallesi Salih Efendi Sokak'taki apartmanın ikinci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde sadece çocukların olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Suriye uyruklu kardeşler Nur (5) ve Mustafa El Abo'nun (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Mustafa Polat, gazetecilere, evde yemek yedikleri sırada seslerin gelmesi üzerine dışarı çıktığını, o sırada çocukların balkonda olduğunu söyledi.

Kapıyı açmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını aktaran Polat, itfaiye geldiğinde içeri girdiklerinde çocukların cansız bedeniyle karşılaştıklarını ifade etti.

Ellerinde bir imkan olmadığı için çocukları kurtaramadıklarını ifade eden Polat, "Evde çocuklar vardı. Aile sonradan geldi. Balkon demir olmasaydı çocuklar atlar, aşağıda kurtarma imkanımız olurdu. Kapı kırılana kadar iş işten geçti." dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden çocuklarının babasının işte olduğu, annesinin ise alışveriş için dışarı çıktığı öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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