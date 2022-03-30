KİLİS'TE EV YANGINI

KİLİS'te, bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesinde Suriye uyruklu bir ailenin oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahala etti. Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın maddi zarara yol açtı. Polis, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlattı.