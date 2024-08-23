Kilis SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen emeklilere moral gecesi

Kilis SGK İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 emekliler yılı etkinlikleri kapsamında emeklilere moral gecesi düzenlendi.

SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SGK İl Müdürü Ahmet Avcı, emekliler yılı boyunca emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme faaliyetlerini kapsayan tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşlarla emeklilerin yanında olacakları bildirildi.

Emekli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Avcı, "Bu tür etkinliklerle, emeklilerin hayatına pozitif bir katkı sunmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Gecede yerel sanatçılar tarafından sunulan müzik dinletisi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da katıldı.