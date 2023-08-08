Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu: 3 göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda ayrıca 3 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.