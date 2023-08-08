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Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu: 3 göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

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Kilis'in Elbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda ayrıca 3 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde, Alahan köyü mülki sınırları içinde organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli ile beraberindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A.L. tutuklandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma Elbeyli Kilis Güncel Haberler

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