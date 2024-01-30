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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kilis Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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