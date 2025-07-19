Kilis'te Doğal Gaz Borusuna Zarar Veren İş Makinesi Yangın Çıkardı

Kilis'te Doğal Gaz Borusuna Zarar Veren İş Makinesi Yangın Çıkardı
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Kilis'te bir iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu meydana gelen gaz sızıntısıyla yangın çıktı. Olayda bir iş yerinde hasar oluştu.

Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusuna hasar verince gaz sızıntısı yaşandı.

Doğal gaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Doğal gaz ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışını sağlayan vana kapatıldı, gaz sızıntısı önlendi.

Olayda bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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