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Kilis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kilis'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Demirışık köyünde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörün altında kalarak hayatını kaybetmesi sonucu olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yusuf K. idaresindeki 79 AAN 460 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirışık köyünde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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