KİLİS'TE DEVRİLEN OTOMOBLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Turan İ. yönetimindeki 06 BNM 997 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Turan İ., ihbarla gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel