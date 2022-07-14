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Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Birol Özçelik yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Şenay ve Alparslan Özçelik yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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