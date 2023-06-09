Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kilis'te dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kilis'te dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kilis'in Musabeyli ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Yılan (70) kontrolündeki plakasız sepetli motosiklet, merkez Cumhuriyet Mahallesi Küme Evleri civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Cahit Bağlayıcı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Musabeyli Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title