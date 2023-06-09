Kilis'te dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Yılan (70) kontrolündeki plakasız sepetli motosiklet, merkez Cumhuriyet Mahallesi Küme Evleri civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Cahit Bağlayıcı - Güncel