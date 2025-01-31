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Kilis'te Depremzedelere Ait Binaların Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Kilis'te Depremzedelere Ait Binaların Yıkım İşlemleri Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen tek katlı ev, iş makineleriyle yerle bir edildi.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde hasar alan ve yıkımına karar verilen tek katlı ev, iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Hafriyat, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak döküm sahalarına taşındı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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