Kilis'te depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı; Kilis'te düzenlenen anma programında Kur'an okunup dua edildi. Vali Kalaylı, kabirleri ziyaret ederek karanfil bıraktı ve başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te afette hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ziyarette bulunduğu kabirlere karanfil bıraktı.

Kalaylı, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
