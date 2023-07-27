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Kilis'te Depremde Çöken Binada 3 Kişi Kurtarıldı

Güncel Haberler

Kilis'te depremde ağır hasar alan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında birinin daha olma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Kilis'te depremde ağır hasar alan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında birinin daha olma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta depremde ağır hasar alan, kullanılmayan bir bina çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ve 2 çocuğu olay yerine sevk edilen ekipler ile vatandaşlar kurtardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında bir kişinin daha olma ihtimaline karşı bölgede AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

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