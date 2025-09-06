Haberler

Kilis'te Deprem Sonrası Eğitim Kurumlarında Yenilikler

Kilis'te Deprem Sonrası Eğitim Kurumlarında Yenilikler
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek zarar gören Kilis'te, yıkılan okulların yerine yenileri yapılan çalışmalarla derslik sayısının artırılması hedefleniyor. 18 okul yeniden açıldı ve derslik kapasitesi yüzde 18 artırılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te bir yandan yıkılan okulların yerine yenileri yapılırken, diğer yandan derslik sayısının artırılması çalışmaları devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasar alan 36 okul, ekiplerce kontrollü yıkıldı.

Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 18 okul yeniden eğitim öğretime açıldı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine, kentte deprem öncesi 210 okulda eğitim verildiğini söyledi.

Depremde orta ve ağır hasar gören 36 okulun ekiplerce yıkıldığını anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen Kilis'te yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar 18 okul, 292 derslik ve 1 pansiyonun yapımını tamamladık. Orta hasarlı 12 okul, 64 derslik güçlendirildi. 20 okul, 400 derslik, 1 spor salonu, 1 konferans salonu, 1 öğretmenevi, 1 ortaöğretim pansiyonun yapımı devam ediyor. 20 okulumuzun 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında tamamlanarak peyderpey hizmete alınmasını planlanmaktayız."

Derslik sayısı deprem öncesini geçecek

Yapımı devam eden eğitim kurumları ile derslik sayılarının artacağını belirten Açıkgöz, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, ilimizdeki derslik kapasitemizi yüzde 18 artırmış olacağız. Bunun yanında 16 okulumuz, 88 dersliğin güçlendirilme çalışmaları tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar tamamlandığında ilimizde 1934 olan derslik sayımız 2 bin 278 olacak." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, kentteki tüm okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu, büyük heyecanla öğrencileri beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
