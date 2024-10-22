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Kilis'te Deprem Konutlarının İnşası ve Teslimatları Devam Ediyor

Kilis'te Deprem Konutlarının İnşası ve Teslimatları Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplamda 1,920 konut teslim edildi. İnşaat çalışmaları ise devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem konutlarının inşası ve teslimleri sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden bu yana bin 920 konutu teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te bir yandan deprem konutlarının inşası devam ederken, bir yandan da hak sahiplerine konutların teslimi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 11 ilde toplamda 101 bin 254 hak sahibi konutlarına kavuştu. Depremden etkilenen illerden Kilis'te ise yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan bin 920 konut teslim edilirken, 2 bin 686 konutun ise inşası sürüyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin+3 ve zemin+4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş 3-sayfa İnşaat Deprem Güncel Çevre Yaşam Kilis

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