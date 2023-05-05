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Kilis'te DEAŞ üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Kilis'te DEAŞ üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis Güncel Haberler

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