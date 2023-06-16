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Kilis'te DEAŞ operasyonunda tutuklama

Kilis'te DEAŞ operasyonunda tutuklama

Güncel Haberler

Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyeliğinden bir şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis Güncel Haberler

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