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Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

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Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğt ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerdeh 3'ü tutuklandı  2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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