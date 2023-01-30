Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama Güncel Haberler KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğt ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerdeh 3'ü tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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