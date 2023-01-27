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Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A.C. ve C.A.'yı, Kilis ve Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Jandarmada yapılan sorgulamalarına şüphelilerden C.A.'nın örgütte 1303 ile 2016 yılları arasında finansman sorumlusu olarak üst düzey yöneticilik yaptığı belirlendi. C.A.'nın emrinde 100 kadar terörist bulunduğu aynı zamanda el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu da saptandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. tutuklanırken, M.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

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